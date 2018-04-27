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Представители Института Пушкина выступили в Харбине
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Представители Института Пушкина выступили в Харбине 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Международный форум «Русистика в России и Китае: инновационные практики» собрал свыше 100 китайских и российских преподавателей.
Его организаторами стали Хэйлунцзянский университет (КНР), Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (СВФУ), а также Хэйлунцзянская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (ХАПРЯЛ), Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ), фонд «Русский мир». В работе форума приняли участие ведущие российские специалисты в области преподавания русского языка из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Волгограда, Санкт-Петербурга, Якутска: Э. Г. Азимов, Л. В. Московкин, С. М. Петрова, Ю. В. Менщикова, И. С. Трусова, В. И. Карасик, В. Г. Мехтиев и их китайские коллеги из вузов КНР.
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