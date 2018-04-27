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Школы искусств Петрозаводска проводят прием на новый учебный год
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Школы искусств Петрозаводска проводят прием на новый учебный год 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Адреса, пароли, явки для возможности дать ребенку дополнительное образование.
Муниципальные учреждения дополнительного образования — школы искусств города Петрозаводска — проводят набор ребят на новый учебный год, сообщает портал городской администрации. В некоторых школах прием заявлений начался уже в апреле, в других подать документы можно будет в течение мая.
Информация о наборе по каждому учебному заведению:
Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало: прослушивания с 14 апреля по 1 мая. Есть возможность подать онлайн-заявление. Подробнее в АФИШЕ.
Детская художественная школа: прием заявлений на основное отделение с 10 по 24 мая, на дополнительные программы с 10 мая по 29 июня. Подробнее здесь.
Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева: прием заявлений с 1 апреля по 31 мая, прослушивания с 1 по 7 июня. Подробнее здесь.
Детская музыкальная школа им. Г. В. Свиридова: прием заявлений с 1 апреля по 31 мая. Подробнее здесь и в АФИШЕ.
Детская музыкально-хоровая школа: прием заявлений со 2 апреля по 30 мая. Подробнее в АФИШЕ.
По материалам: ptzgovorit.ru
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