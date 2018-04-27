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В технологическом колледже №21 стартовал дополнительный набор студентов
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В технологическом колледже №21 стартовал дополнительный набор студентов 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Факультет «Мегадизайна» проводит прием абитуриентов с ограничением здоровья по слуху.
Дополнительный прием на факультет «Мегадизайн (по отраслям)» объявил технологический колледж №21Ю, который расположен по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4г. Прием будет проходить без конкурса аттестатов, вступительных экзаменов, ОГЭ/ЕГЭ. На эту специальность принимаются абитуриенты с ограничением здоровья по слуху, имеющие среднее общее образование (9-10 классов) или основное общее образование (11 классов, НПО).
Как сообщили в ТК-21, специально для глухих и слабослышащих ребят, окончивших 11 классов, адаптирована образовательная программа по специальности «Информационные системы и программирование».
Юноши и девушки, окончившие одиннадцать классов или имеющие начальное профессиональное образование, уже сегодня могут подать документы на специальность «Графический дизайн», «Мастер по обработке цифровой информации».
Напомним, что приемная комиссия расположена по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4г. Прием абитуриентов проходит с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (499) 164-88-11, +7 (916) 261— 94-34.
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