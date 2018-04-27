В технологическом колледже №21 стартовал дополнительный набор студентов

Факультет «Мегадизайна» проводит прием абитуриентов с ограничением здоровья по слуху.

Дополнительный прием на факультет «Мегадизайн (по отраслям)» объявил технологический колледж №21Ю, который расположен по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4г. Прием будет проходить без конкурса аттестатов, вступительных экзаменов, ОГЭ/ЕГЭ. На эту специальность принимаются абитуриенты с ограничением здоровья по слуху, имеющие среднее общее образование (9-10 классов) или основное общее образование (11 классов, НПО).

Как сообщили в ТК-21, специально для глухих и слабослышащих ребят, окончивших 11 классов, адаптирована образовательная программа по специальности «Информационные системы и программирование».

Юноши и девушки, окончившие одиннадцать классов или имеющие начальное профессиональное образование, уже сегодня могут подать документы на специальность «Графический дизайн», «Мастер по обработке цифровой информации».

Напомним, что приемная комиссия расположена по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4г. Прием абитуриентов проходит с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (499) 164-88-11, +7 (916) 261— 94-34.