В Госдуме предложили оценивать знания студентов с помощью исследовательских работ вместо рефератов

«Может быть, вместо того чтобы писать реферат, например, по гражданскому праву, молодой человек может одну поправку по совершенствованию законодательства предложить. Это уже будет позитивнее, чем сидеть и переписывать уже давным-давно заезженные темы. Здесь, скорее, нужно работать нашим товарищам в сфере образования, чтобы министерство ( министерство образования и науки РФ — прим. Агентства «Москва») предложило новый формат. Если мы предложим новый формат, условно, работу над исследовательским проектом либо чем-то еще, или больше практики, которую будем действительно предоставлять», — сказал Б. Чернышов.

По словам депутата, нужно прививать интерес студента к образованию. «Я считаю, что многим уже неинтересно писать эти работы в формате рефератов, докладов. Сейчас новый тренд в образовании — исследовательские проекты, которые по завершению того или иного курса молодой человек может презентовать. И здесь, я думаю, должна быть работа работодателя и высшего учебного заведения, если что-то интересное человек предложил, чтобы это можно было сразу реализовать», — отметил он.

Также Б. Чернышов добавил, что поддерживает законопроект, запрещающий размещать рекламу оказания услуг по написанию научных работ.

«Я поддерживаю. Это действительно унижает тех молодых людей, которые приходят в высшее учебное заведение, для того чтобы заниматься наукой, самообразованием. Процессы написания таких работ крайне важны для того, чтобы ребята смогли научиться излагать свои идеи, мысли. Я считаю, что законопроект направлен на то, чтоб искусственно не ограничивать мысли и идеи ребят при написании работ», — сказал он.