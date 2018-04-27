«ЕвроХим-ВолгаКалий» помогает юным котельниковцам выбрать профессию

По уже сложившейся традиции весной молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» разворачивают масштабную профориентационную деятельность среди учащихся школ города Котельниково

В марте молодые специалисты совместно с представителем Учебного центра, созданного в компании, провели информационные встречи со старшеклассниками и их родителями.

Во время них молодежь организует подробные консультации по вопросам правильного, с учетом способностей и увлечений конкретно взятого ученика, выбора профиля обучения, информируют о способах получения желаемого образования. Ребята рассказывают школьникам о том, какие знания и умения необходимы для получения определенной специальности, какие требования предъявляются к той или иной профессии, востребованной на производстве.

Помимо профориентационных бесед с будущими абитуриентами, молодые специалисты делятся своим опытом прихода в специальность, рассказывают о вузах, в которых они сами совсем недавно получали знания.

Отдельная тема — первые шаги в практической работе на предприятии в статусе молодого специалиста, который подразумевает значительные преференции как в производственной, так и в социальной сферах. Наставники из числа старших опытных коллег помогают младшим в постижении практических аспектов профессии, а изучением теоретических новшеств, развитием научных и творческих способностей молодежь занимается во время научно-технических конференций.

Весомой социальной поддержкой молодым специалистам становится возможность получить собственное жилье — компания предлагает молодежи льготные условия приобретения комфортабельной квартиры или коттеджа в новых жилых районах по специальным условиям корпоративной ипотечной программы.