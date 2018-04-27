Ещё
«ЕвроХим-ВолгаКалий» помогает юным котельниковцам выбрать профессию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ЕвроХим-ВолгаКалий» помогает юным котельниковцам выбрать профессию 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
По уже сложившейся традиции весной молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» разворачивают масштабную профориентационную деятельность среди учащихся школ города Котельниково.
В марте молодые специалисты совместно с представителем Учебного центра, созданного в компании, провели информационные встречи со старшеклассниками и их родителями.
Во время них молодежь организует подробные консультации по вопросам правильного, с учетом способностей и увлечений конкретно взятого ученика, выбора профиля обучения, информируют о способах получения желаемого образования. Ребята рассказывают школьникам о том, какие знания и умения необходимы для получения определенной специальности, какие требования предъявляются к той или иной профессии, востребованной на производстве.
Помимо профориентационных бесед с будущими абитуриентами, молодые специалисты делятся своим опытом прихода в специальность, рассказывают о вузах, в которых они сами совсем недавно получали знания.
Отдельная тема — первые шаги в практической работе на предприятии в статусе молодого специалиста, который подразумевает значительные преференции как в производственной, так и в социальной сферах. Наставники из числа старших опытных коллег помогают младшим в постижении практических аспектов профессии, а изучением теоретических новшеств, развитием научных и творческих способностей молодежь занимается во время научно-технических конференций.
Весомой социальной поддержкой молодым специалистам становится возможность получить собственное жилье — компания предлагает молодежи льготные условия приобретения комфортабельной квартиры или коттеджа в новых жилых районах по специальным условиям корпоративной ипотечной программы.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волжском школьники показали знания в криптографии и криминалистике Волгоградское МЧС объявило экстренное предупреждение В Волгограде в аварийном доме обрушился потолок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве42
Кореи помирились268
Поставим Макаревича на место751
Майские пенсии доставят по особому графику32
Россия может выйти из ЕСПЧ195
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение