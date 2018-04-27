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«ВКонтакте» запускает стипендиальную программу для авторов курсов по программированию
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«ВКонтакте» запускает стипендиальную программу для авторов курсов по программированию 

ТАСС 2 часа назад
Социальная сеть «ВКонтакте» запускает VK Fellowship — cтипендиальную программу для преподавателей, которые являются авторами собственных образовательных курсов по основам программирования.
В 2018/2019 учебном году участниками программы станут 12 преподавателей из различных регионов России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). Каждый из них получит стипендию в размере 120 тыс. рублей за год.
Отбор пройдет на конкурсной основе — в экспертный совет, который выберет участников, войдут пять человек: представители «ВКонтакте», Министерства образования и науки РФ, независимый преподаватель — эксперт, а также представители официальных партнеров программы — Codeforces и Кружкового движения НТИ.
Заявки принимаются до 31 мая 2018 года на странице vk.com/fellowship.
"VK Fellowship поможет поднять интерес к разработке и дать миру еще больше качественных IT-специалистов", — заявила руководитель образовательных проектов соцсети Алсу Гарифуллина.
"ВКонтакте" на регулярной основе поддерживает развитие молодых программистов. Компания ежегодно проводит чемпионат по программированию VK Cup и «Хакатон „ВКонтакте“ — в 2017 году свыше 300 человек на протяжении трех дней работали над сотней проектов.
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