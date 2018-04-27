Петербургские школьники взяли призовые места на Всероссийском хакатоне

Школьники из Петербурга Ленинградской области взяли призовые места на Всероссийском хакатоне по AI «Академии искусственного интеллекта» для школьников. Финальное мероприятие просветительского проекта фонда «Вклад в будущее» и Сбербанка состоялось 21 апреля в Москве

Участниками хакатона стали учащиеся 7-11 классов со всех регионов России , успешно прошедшие первый этап на сайте академии.

В рамках хакатона школьники выполняли усложненный вариант задачи онлайн-этапа: прогнозировали исход популярной компьютерной игры Dota2. Десять участников награждены по итогам финала ценными и полезными призами. Кроме того, все победители получили возможность пройти обучение в Летней школе Физтех-лицея.