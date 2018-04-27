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Петербургские школьники взяли призовые места на Всероссийском хакатоне
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Петербургские школьники взяли призовые места на Всероссийском хакатоне 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Школьники из Петербурга и Ленинградской области взяли призовые места на Всероссийском хакатоне по AI «Академии искусственного интеллекта» для школьников. Финальное мероприятие просветительского проекта фонда «Вклад в будущее» и Сбербанка состоялось 21 апреля в Москве.
Участниками хакатона стали учащиеся 7-11 классов со всех регионов России, успешно прошедшие первый этап на сайте академии.
В рамках хакатона школьники выполняли усложненный вариант задачи онлайн-этапа: прогнозировали исход популярной компьютерной игры Dota2. Десять участников награждены по итогам финала ценными и полезными призами. Кроме того, все победители получили возможность пройти обучение в Летней школе Физтех-лицея.
Первое место занял Александр Мамаев из Челябинска (лицей №97), второе место — Александр Мячин из Новосибирска (лицей №9), третье место у Олега Терентьева из деревни Колтуши, Ленинградская область (Колтушская СОШ). Кроме того, Полина Воробьёва (Санкт-Петербург, гимназия №52) получила приз в номинации DataLady. Десятое место в ТОП-10 тоже досталось петербуржцу.
«Важно, что в рамках проекта обучено не только более 55 000 детей, но и более 3 000 учителей. В дальнейшем планируем вовлекать в проект еще больше школ и педагогов, — говорит старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин. — Посредством мероприятий академии мы смогли заинтересовать учащихся из самых разных регионов страны технологиями искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных».
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