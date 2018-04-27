Катя из Ясного. Физкультуру в сельской школе преподает молодой специалист

— Видите эту девочку? — спросила меня одна из организаторов соревнований. — Я с ней в прошлом году познакомилась, это учитель физкультуры из Ясного. Смотрю, стоит девочка, мерзнёт, спрашиваю у неё: а где ваш педагог? А ребята засмеялись, говорят — так она и есть наш руководитель.

Екатерина Сергеевна сама училась в школе Ясного Чугуевского района. После 9-го класса уехала во Владивосток , где окончила колледж по специальности «парикмахер-технолог». И — домой.

— Поскольку мой молодой человек — в Ясном, тоже вернулась в село, поступив заочно на экономический во ВГУЭС.

А в 2016 г. в селе потребовался физрук.

— Учителем сама быть захотела, — говорит Екатерина. — Подошла к директору, поговорила. Почему бы и нет? Нечего дома просто так сидеть! Первый год — физкультура и ОБЖ. А поскольку педагогов не хватает, летом снова прошла курсы переподготовки, чтобы разгрузить учителя начальных классов. Теперь ко всему прочему ещё преподаю рисование, технологию и физкультуру у детей с 1-го по 4-й класс.

Екатерине — 22 года, а когда в 2016 году она стала работать учителем, ей было всего 20. Хрупкого телосложения и невысокого роста. Старшеклассники, которые выше её на голову, внимательно слушают указания, хотя самой Екатерины среди них и не видно…

Тяжело работать с детьми без опыта с педагогическим образованием, а у Екатерины Сергеевны и его не было, только курсы…

— Поначалу было сложно, — делится Екатерина Сергеевна. — Надо было привыкнуть к ученикам, им — ко мне. У нас не очень большая разница в возрасте, 6-7 лет, да ещё по комплекции почти всегда уступаю своим ученикам. Сравнивали меня с предыдущим учителем физкультуры, всеми любимым и заслуженным Михаилом Сениным. Говорили: «А Михаил Иванович так учил». На что отвечала: «Я сама у него занималась. Он был строг и ставил оценки по справедливости, я тоже». Нашла к детям подход. Зная, что они больше любят играть в мяч, чем выполнять упражнения, мотивирую их: чем быстрее выполним обязательную программу, тем больше времени останется на волейбол.

— Знаем Катю давно, она выпускница нашей школы, — рассказала директор филиала Бреевской школы № 11 с. Ясное Оксана Ковригина. — Она хорошо училась, занималась туризмом, школьные секции посещала, на районные соревнования ездила. Мы были очень рады тому, что она пришла в наш коллектив. У нас педагоги все с очень большим стажем работы, недостаток кадров. Нам очень нужны молодые специалисты, и мы приняли Катеньку с распростёртыми объятиями.

Современная молодёжь неохотно идет работать в школы, но это не про Екатерину Сергеевну! Поработала, втянулась, всё получается.