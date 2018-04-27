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УрФУ разбирается в ситуации с размещенным в соцсетях фото студента в фашистской форме
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УрФУ разбирается в ситуации с размещенным в соцсетях фото студента в фашистской форме 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Руководство Уральского федерального университета (УрФУ) разбирается в ситуации с размещенной в социальных сетях фотографией одного из студентов Института новых материалов и технологий (ИНМиТ) в форме немецкой дивизии СС «Мертвая голова» времен Второй мировой войны. Окончательных решений по ситуации пока не принято, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе университета.
"Служебная записка Управления безопасности УрФУ о произошедшем, опубликованная в социальных сетях, в настоящий момент находится у руководства университета на рассмотрении. Каких-либо решений о ситуации не принято. Руководство вуза сейчас детально разбирается в инциденте, чтобы принять решение", — сказали в пресс-службе.
Ранее в одной из групп в социальной сети «Вконтакте» появился скан служебной записки начальника Управления безопасности УрФУ Сергея Кузнецова на имя ректора университета Виктора Кокшарова с пояснением ситуации.
Согласно служебной записке, на странице студента Института новых материалов и технологий УрФУ в социальной сети «Вконтакте» был опубликован пост с фотографией указанного студента в форме немецкой дивизии СС «Мертвая голова» времен Второй мировой войны. «В объяснении указал, что в рамках участия в конкурсе „Мистер ИНМиТ 2018“ участвовал в фотосессии, после которой его товарищ неудачно пошутил, прикрепив его лицо с фотографии на фотографию человека в немецкой форме, и выложил полученную фотографию на его страницу „Вконтакте“. Фотография находилась на его странице два дня, так как он считал это не более чем плохой шуткой», — говорится в документе.
Кузнецов в служебной записке также предлагает отчислить всех указанных студентов.
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