Скандал в УрФУ: трех студентов выгоняют за «фашистский» коллаж 

Как сообщил корреспонденту «ФедералПресс» профорг института Павел Ртищев, фотография была опубликована на странице одного из студентов в соцсетях, но удалена по настоянию студсовета. «Кто-то недобросовестный успел сделать скриншот», — рассказал Ртищев. В итоге фотография попала в администрацию, теперь отчисление грозит самому студенту и двум его друзьям, участвовавшим в изготовлении коллажа. Ртищев отказался от дальнейших комментариев, сказав, что дал все пояснения администрации вуза.
Фото: Типичный Екатеринбург
Узнать официальную позицию вуза корреспонденту «ФедералПресс» не удалось: телефон пресс-службы УрФУ не отвечал, директор медиацентра Алексей Фаюстов сбрасывал звонки на свой сотовый. Директор ИНМиТ Олег Шешуков отказался комментировать ситуацию по телефону.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее житель Белгорода был оштрафован на полторы тысячи рублей за фотографии в нацистской форме. На суде он признал свою вину.