Ещё
Скандал в УрФУ: трех студентов выгоняют за «фашистский» коллаж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скандал в УрФУ: трех студентов выгоняют за «фашистский» коллаж 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщил корреспонденту «ФедералПресс» профорг института Павел Ртищев, фотография была опубликована на странице одного из студентов в соцсетях, но удалена по настоянию студсовета. «Кто-то недобросовестный успел сделать скриншот», — рассказал Ртищев. В итоге фотография попала в администрацию, теперь отчисление грозит самому студенту и двум его друзьям, участвовавшим в изготовлении коллажа. Ртищев отказался от дальнейших комментариев, сказав, что дал все пояснения администрации вуза.
Фото: Типичный Екатеринбург
Узнать официальную позицию вуза корреспонденту «ФедералПресс» не удалось: телефон пресс-службы УрФУ не отвечал, директор медиацентра Алексей Фаюстов сбрасывал звонки на свой сотовый. Директор ИНМиТ Олег Шешуков отказался комментировать ситуацию по телефону.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее житель Белгорода был оштрафован на полторы тысячи рублей за фотографии в нацистской форме. На суде он признал свою вину.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Путин поручил построить новые студенческие общежития Из-под крыла Путина. Шмелева сменит Васильеву на посту министра образования Челябинский вуз начнет готовить специалистов для Российского ядерного центра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»40
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна69
Поставим Макаревича на место361
Что Меркель отдаст за российский газ96
Майские законы отразятся на зарплатах россиян180
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании Другое
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение