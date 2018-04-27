Скандал в УрФУ: трех студентов выгоняют за «фашистский» коллаж

Как сообщил корреспонденту «ФедералПресс» профорг института Павел Ртищев, фотография была опубликована на странице одного из студентов в соцсетях, но удалена по настоянию студсовета. «Кто-то недобросовестный успел сделать скриншот», — рассказал Ртищев. В итоге фотография попала в администрацию, теперь отчисление грозит самому студенту и двум его друзьям, участвовавшим в изготовлении коллажа. Ртищев отказался от дальнейших комментариев, сказав, что дал все пояснения администрации вуза.

Узнать официальную позицию вуза корреспонденту «ФедералПресс» не удалось: телефон пресс-службы УрФУ не отвечал, директор медиацентра Алексей Фаюстов сбрасывал звонки на свой сотовый. Директор ИНМиТ Олег Шешуков отказался комментировать ситуацию по телефону.