Директор школы появился в странной обуви на выпускном вечере. Узнай, почему!

Un grup de absolventi cu diplome

Paul Marlow

«Сегодня на церемонии вручения дипломов я заметил, что наш директор Мэтт Смит был обут в теннисные туфли с костюмом. Я могу честно сказать, что это выглядело довольно странно и не характерно для него.

Затем я заметил, что Билл Томас , учитель, также носил теннисные туфли. Опять странно и не характерно для него.

После церемонии я узнал, что они оба отдали свои туфли двум молодым людям, у которых не было надлежащей обуви для выпуска.

Какой удивительный пример добрых и заботливых людей, с которыми я работаю каждый день! Спасибо за то, что были отличным примером для нашей молодежи.»

Высшая школа Гаррет — это маленькая школа, в которой учатся менее 600 детей. 44% из них считаются «экономически неблагополучными».

К счастью, учителя, администраторы и сотрудники средней школы Гарретт достаточно заботятся о своих учениках, чтобы дать им свои рубашки или даже обувь…»