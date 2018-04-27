Ещё
Курский вуз вошёл в четёрку лучших в ЦФО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курский вуз вошёл в четёрку лучших в ЦФО 

Курские известия 33 минуты назад
Фото: Курские известия
В Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» прошел отборочный тур Центрального федерального округа турнира «Трех Наук»
Курский Государственный университет вошёл четверку лучших вузов ЦФО по итогам турнира «Трёх Наук», который проводится ежегодно и представляет собой командное состязание между студентами.
В мероприятии приняли участие 15 вузов из ЦФО. Активным участником данного турнира стала команда «Аномалия» КГУ. Ребятам предстояло решить заранее опубликованные научные задачи, после чего представить их в виде презентаций и защитить во время полемики. По результатам проведения напряженных научных боев наша команда стала финалистом.
Курские известия: последние новости
В Курске пройдёт «Велопробег Памяти» В Курске родители планируют выйти на пикет, чтобы отстоять школу Курскому учёному вручили Национальную премию «Профессор года»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»40
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна69
Поставим Макаревича на место361
Что Меркель отдаст за российский газ96
Майские законы отразятся на зарплатах россиян180
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании Другое
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение