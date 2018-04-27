Курский вуз вошёл в четёрку лучших в ЦФО

В Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» прошел отборочный тур Центрального федерального округа турнира «Трех Наук»

Курский Государственный университет вошёл четверку лучших вузов ЦФО по итогам турнира «Трёх Наук», который проводится ежегодно и представляет собой командное состязание между студентами.

В мероприятии приняли участие 15 вузов из ЦФО. Активным участником данного турнира стала команда «Аномалия» КГУ. Ребятам предстояло решить заранее опубликованные научные задачи, после чего представить их в виде презентаций и защитить во время полемики. По результатам проведения напряженных научных боев наша команда стала финалистом.