Минобрнауки намерено устранить вариативность программ по истории в регионах

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Минобрнауки намерено избавиться от вариативности учебных программ по истории в регионах. Об этом в пятницу заявила министр образования и науки Ольга Васильева на расширенном заседании Попечительского совета и Совета фонда «История Отечества».

"На сегодняшней день, несмотря на глубокую работу по историко-культурному стандарту, у нас еще есть некоторая вариативность различных программ [по истории] в регионах, это не может не вызывать недоумение. Эта проблема будет решаться при решении проблемы единого образовательного стандарта по всей стране. Маяком здесь для нас был, есть и будет историко-культурный стандарт, по которому писались ФГОСы (федеральные государственные образовательные стандарты — прим. ТАСС) по истории", — сказала Васильева.

Она добавила, что создание фонда «История Отечества» было продиктовано необходимостью повысить историческую грамотность россиян. «Что греха таить, многие из них имеют очень отдаленное представлении об истории, слабо разбираются в ней, и печально, что это касается учащейся молодежи», — считает министр.

По ее мнению, при формировании единого образовательного пространства также формируется общность ценностных ориентиров. «И ни один другой предмет, кроме истории и литературы, не дает этой возможности в полной мере», — заключила Васильева.