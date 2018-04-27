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Минобрнауки намерено устранить вариативность программ по истории в регионах
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Минобрнауки намерено устранить вариативность программ по истории в регионах 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки намерено избавиться от вариативности учебных программ по истории в регионах. Об этом в пятницу заявила министр образования и науки Ольга Васильева на расширенном заседании Попечительского совета и Совета фонда «История Отечества».
"На сегодняшней день, несмотря на глубокую работу по историко-культурному стандарту, у нас еще есть некоторая вариативность различных программ [по истории] в регионах, это не может не вызывать недоумение. Эта проблема будет решаться при решении проблемы единого образовательного стандарта по всей стране. Маяком здесь для нас был, есть и будет историко-культурный стандарт, по которому писались ФГОСы (федеральные государственные образовательные стандарты — прим. ТАСС) по истории", — сказала Васильева.
Она добавила, что создание фонда «История Отечества» было продиктовано необходимостью повысить историческую грамотность россиян. «Что греха таить, многие из них имеют очень отдаленное представлении об истории, слабо разбираются в ней, и печально, что это касается учащейся молодежи», — считает министр.
По ее мнению, при формировании единого образовательного пространства также формируется общность ценностных ориентиров. «И ни один другой предмет, кроме истории и литературы, не дает этой возможности в полной мере», — заключила Васильева.
Фонд «История Отечества» — некоммерческая организация, созданная по указу президента РФ в 2016 году. Основной целью деятельности фонда является популяризация отечественной истории в России и за рубежом, сохранение исторического наследия и традиций народов России, а также поддержка программ исторического просвещения.
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