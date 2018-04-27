В Совфеде предложили ввести в школах Единый урок парламентаризма

«В рамках Единого урока дети из разных регионов нашей страны смогут отправиться в виртуальную экскурсию в Совет Федерации, а различный видео-контент позволит им окунуться в историю российского парламентаризма», — приводит пресс-служба слова сенатора.

По словам Боковой, для проведения Единого урока парламентаризма уже разработаны методические рекомендации для учителей. Материалы ориентированы на разные возрастные группы учащихся.

При этом Бокова отметила, что Единый урок поможет привлечь внимание школьников к работе Федерального Собрания, законодательных органов государственной власти и муниципальных образований регионов и увеличить популярность этой деятельности с помощью формирования правовой и гражданской грамотности детей.