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Азаров: «Введем пятидневку — учителя потеряют в зарплате»
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Азаров: «Введем пятидневку — учителя потеряют в зарплате» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области развернулась активная дискуссия по поводу введения в школах пятидневной рабочей недели. По мнению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в эпоху цифровизации учебного процесса и бурного развития информационных технологий это вполне возможно.
— Это давняя мечта разных поколений школьников и родителей еще с советских времен. Однако надо понимать, что мы ведем речь не о пятидневной учебной неделе, а о том, чтобы в субботу не ходить в школу. При этом никто не отменял учебную нагрузку. Пока у нас нет понимания, как школьники будут усваивать материал дистанционно, что будет с зарплатой учителей. Если мы сократим неделю на один день, педагоги могут потерять в зарплате, — пояснил глава региона в эфире передачи на канале «Россия 24».
По его словам, сейчас ответы на эти вопросы ищет областное Министерство образования и науки.
О введении в школах областной столицы пятидневки высказался академик РАМН, ректор Самарского медуниверситета Геннадий Котельников.
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