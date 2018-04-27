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Первоклассники из школы № 1212 заняли 1 место в городских соревнованиях по спортивному ориентированию
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Первоклассники из школы № 1212 заняли 1 место в городских соревнованиях по спортивному ориентированию 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Чемпионат и Первенство Москвы по спортивному ориентированию в этом году прошло на стадионе ясеневской школы № 1212.
Не зря говорят, что дома и стены помогают. Первоклассники из школы № 1212 спортивного клуба «Олень» заняли 1 место. Состязания проходили на проезде Одоевского, улице Вильнюсской,12 и в Битцевском лесу. Для новичков и самых маленьких детей организаторы предложили пройти дистанции с родителями. Всего в данных соревнованиях приняли участие около 1000 человек со всей Москвы. Конкуренция была очень большая, но ребята из школы № 1212 смогли победить. Сезон открыт. Впереди ещё много интересных соревнований.
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