Комиссия Совфеда предлагает 27 апреля проводить Единый урок парламентаризма в школах

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Единый урок парламентаризма, посвященный 25-летию Совета Федерации , пройдет в пятницу, 27 апреля, временная комиссия Совфеда по развитию информационного общества предлагает проводить такие уроки в российских школах ежегодно с целью привлечения внимания школьников к деятельности Федерального собрания РФ и органов власти. Об этом сообщила журналистам в пятницу председатель комиссии Людмила Бокова.

"Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества выступает с инициативой о проведении в общеобразовательных организациях России Единого урока парламентаризма", — сказала Бокова. По ее словам, Единый урок направлен на привлечение внимания школьников к деятельности Федерального собрания РФ, законодательных органов государственной власти и муниципальных образований регионов и популяризацию этой деятельности через формирование гражданской и правовой грамотности детей.

Она рассказала, что в ходе Единого урока участники познакомятся с историей, функциями и работой парламентариев на всех уровнях власти, пройдут видеолекции, деловые игры, лекции парламентариев, конкурсы и викторины для обучающихся школ и колледжей.

"В рамках Единого урока дети из разных регионов нашей страны смогут отправиться в виртуальную экскурсию в Совет Федерации, а различный видеоконтент позволит им окунуться в историю российского парламентаризма", — отметила сенатор. Также для проведения Единого урока, отметила она, были разработаны методические рекомендации для педагогов образовательных организаций по проведению тематических уроков в школах для разных возрастов.

"Организаторы рассчитывают, что Единый урок пройдет в более чем 60 субъектах Федерации, и на данный момент прорабатывается вопрос с Министерством образования и науки РФ о проведении Единого урока ежегодно", — сказала Бокова.

27 апреля в России отмечается День российского парламентаризма.