Инстинкт против рефлекса: как и где обучить ребенка поведению в критических ситуациях

Ученики, которые занимаются в спасательном отряде одной из столичных школ, знают как самостоятельно действовать в случае пожара, а также оказывать помощь другим. Именно за такой поступок ученик 10 «В» класса Александр Фомашин получил памятную медаль «За спасение жизни». Почему так важно прививать детям практические навыки и как добиться того, чтобы такой отряд появился в вашей школе, — в материале портала Москва 24.

Условно-безусловное Надеяться на то, что ребенок сможет спасти себя в критической ситуации самостоятельно, руководствуясь лишь инстинктом самосохранения, нет никакого смысла: несмотря на то, что наличие инстинктов обусловлено генетическими механизмами, идеально работать они будут разве что у Маугли.

Что касается рефлексов, их можно разделить на два типа: условный и безусловный. Первый подразумевает эффект собаки Павлова, когда на протяжении длительного времени человека учат выполнять определенные действия. Второй выглядит проще: дотронулись до горячего, отдернули руку.

По словам врача-психотерапевта высшей категории Александра Федоровича, самоспасение любого человека, не только ребенка, лежит именно в области условных рефлексов. Это относится и к грамотным действиям в случае пожара и других катастрофических ситуаций.

Спасение утопающих Выходит, привить детям навыки самоспасения вполне реально. Вопрос в том, насколько это возможно технически. Ответ на него не совсем однозначный, но есть.

Существует всем известный школьный предмет ОБЖ, который и призван научить детей правильно вести себя в критических ситуациях. Однако на деле он гораздо больше связан с теорией, чем с практикой.

Причина, по которой так происходит, наверняка очевидна как самим детям, так и их родителям: основной упор в современных школах делается на те предметы, которые ребенку придется сдавать при поступлении в университет.

Кроме того, в подавляющем большинстве школ предмет преподается только в качестве теоретического, а знания проверяются с помощью тестов. Но, к сожалению, во время критической ситуации жизнь ребенка не будет зависеть от того, на сколько вопросов он ответил правильно. «Я считаю, что преподаватель ОБЖ — это в принципе человек, который должен быть непосредственно связан с этой деятельностью, но вместе с тем и иметь педагогическое образование», — добавила Перфилова.

Дожидаться стандарта? Сейчас министерство образования РФ занято работой над новым образовательным стандартом, который коснется и методики преподавания ОБЖ. По словам заместителя председателя Высшего совета Россоюзспаса Надежды Ершовой, специалисты, участвующие в разработке, считают, что новый стандарт должен включать максимальное количество часов практики, а также обязательные олимпиады и соревнования.

Однако ждать, пока будет принят новый образовательный стандарт, вовсе не обязательно: уже сейчас есть возможность сделать так, чтобы в каждой конкретной школе появились практические занятия по оказанию первой помощи, противопожарной безопасности и спасению на воде. Все, что для этого нужно — немного родительской инициативы.

Школа безопасности В 1994 году совместными усилиями МЧС и министерства образования была создана Всероссийская детско-юношеская организация «Школа безопасности». На сегодняшний день она насчитывает более 165 тысяч участников по всей стране в возрасте от 8 до 18 лет.

По всей стране в рамках «Школы безопасности» действуют мобильные отряды, где специалисты Российского союза спасателей на безвозмездной основе дают детям практические навыки, необходимые для помощи и себе, и окружающим в критической ситуации. Можно сказать, что это и есть — практическая часть ОБЖ.

Ребята, которые занимаются в таких отрядах, знают разницу между углекислотным и порошковым огнетушителем, умеют ими пользоваться, читать схемы эвакуации, самостоятельно ее организовывать в местах массового скопления людей, различать типы открытых возгораний и даже тушить их соответствующими средствами.

Еще один важный элемент на занятиях — оказание первой помощи. Детей на практике учат проведению сердечно-легочной реанимации, что делать при ушибах, переломах и кровотечениях. Плюс они изучают правила помощи пострадавшим. К примеру, на одном из недавних занятий они выясняли, как помочь попавшему в аварию байкеру.

Единственный подобный отряд в столице действует на основе школы № 883, и совсем недавно один из его участников доказал эффективность такого подхода. В декабре прошлого года ученики Александр Фомашин и Дмитрий Макаров шли в сторону метро после тренировки. Там они увидели толпу людей, собравшихся вокруг женщины, которая неподвижно лежала на земле.

Ребята рассказали нам, что не растеряться в стрессовой ситуации им помогли все те навыки, которые они доводят до автоматизма во время тренировок четыре раза в неделю, причем практика чередуется с теорией.

Лучше уметь Мобильный отряд 883-й школы появился по инициативе учителя ОБЖ Артура Шмидта в 2010 году. Спустя восемь лет он воспитал множество детей, которые не только сами способны действовать в критических ситуациях лучше, чем большинство взрослых, но и проводят такие занятия для учеников младших классов.

За эти годы преподаватель выработал методику, благодаря которой любой ребенок может быстро получить все необходимые навыки и, в случае необходимости, применить их на практике не хуже профессионального спасателя.

Так что несмотря на то что предугадать все ситуации, в которые может попасть ребенок, невозможно, повысить его шансы на выживание вполне реально.