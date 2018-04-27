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На Урале студентов хотят отчислить из вуза за фото в форме СС
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На Урале студентов хотят отчислить из вуза за фото в форме СС 

Ридус 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Трех студентов Уральского федерального университета имени Б. Ельцина в Екатеринбурге (УрФУ) хотят отчислить из-за фотографии в немецкой форме времен Второй мировой войны.
В соцсети попала служебная записка от управления безопасности на имя ректора вуза Виктора Кокшарова. В документе говорится, что на странице одного из учащихся во «ВКонтакте» был размещен снимок молодого человека в форме дивизии СС «Мертвая голова», а к нему было прикреплено аудио «Немецкий марш — Музыка третьего рейха», сообщает ФАН.
Студенты объяснили, что публикация снимка была шуткой. Один из них рассказал, «что в рамках участия в конкурсе „Мистер ИННМит 2018“ участвовал в фотосессии, после которой его товарищ неудачно пошутил, прикрепив его лицо с фотографии на фотографию человека в немецкой форме и выложил снимок на его странице в соцсети.
Картинка провисела два дня, пока ее кто-то заметил в вузе и написал анонимное письмо. После начавшейся проверки студенты удалили пост. Они заявили работникам службы безопасности, что сожалеют о поступке и крайне негативно относятся к межрасовым распрям, сообщает URA.RU.
Однако в службе безопасности считают, что молодых людей все равно надо отчислить „за совершение аморального поступка“. Сейчас в ситуации разбирается руководство вуза, отмечает kp.ru.
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