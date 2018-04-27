Студенты МГТУ приняли участие в открытой спартакиаде ГТО

23-25 апреля на республиканском стадионе «Дружба» прошла IV открытая спартакиада по сдаче норм ГТО среди студентов высших и средних специальных учебных заведений Майкопа . В ней приняли участие 87 студентов всех факультетов МГТУ

«Три дня студенты плавали, бегали, стреляли из пневматической винтовки, прыгали, подтягивались, отжимались, качали пресс, метали гранату, измеряли гибкость. По предварительным данным, большинство студентов вуза сдали нормы на значок ГТО. Точный подсчёт (в течение месяца будет идти обработка результатов) покажет, сколько из них «бронзовых», «серебряных» и «золотых» призёров», рассказали в пресс-службе МГТУ.

Помогали студентам штурмовать высоты ГТО и вселяли в них дух спортивной борьбы, поддерживая боевой настрой молодёжи, доценты кафедры физвоспитания МГТУ К. И. Ашхамахов и Р. С. Козлов, старшие преподаватели Т. В. Манченко и Т. Э. Галюнко.