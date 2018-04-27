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В Совете Федерации предложили проводить в школах единый урок парламентаризма
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В Совете Федерации предложили проводить в школах единый урок парламентаризма 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе СФ.
«Единый урок направлен на привлечение внимания школьников к деятельности Федерального Собрания РФ, законодательных органов государственной власти и муниципальных образований регионов и популяризацию этой деятельности через формирование гражданской и правовой грамотности детей», — говорится в сообщении.
Участники познакомятся с историей, функциями и работой парламентариев на всех уровнях власти.
«В рамках Единого урока дети из разных регионов нашей страны смогут отправиться в виртуальную экскурсию в Совет Федерации, а различный видео-контент позволит им окунуться в историю российского парламентаризма», — приводятся в материале слова председателя Временной комиссии СФ, первого заместителя председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Боковой.
Предполагается, что единый урок пройдет более чем в 60 субъектах РФ.
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