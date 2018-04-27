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В ЮЗАО состоялась выставка проектов ландшафтного дизайна
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В ЮЗАО состоялась выставка проектов ландшафтного дизайна 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
На экспозиции, организованной в школе № 1265, можно увидеть проектные работы учеников российско-французской ландшафтной школы проектов Le Paysage, созданные юными дизайнерами в возрасте 7 — 17 лет.
В числе экспонатов — инсталляция в виде ажурного земного шара с шагающим Маленьким принцем и парящими над ним птицами — перифраз повести Антуана де Сент-Экзюпери. А работы одного из педагогов Le Paysage Сергея Карепанова, профессионального садового фотографа, знакомят школьников с особенностями благоустройства французского сада.
Ребята работают с природными материалами, создавая картины из семян зерновых и бобовых, выполняют задания по колористике — рисуют фасады зданий в разных районах, от промышленных до экологичных. Между фасадами располагают самые подходящие по стилю деревья, которые создают законченный ландшафтный проект. Вместе со студентами профильных факультетов РАНХиГС, МГУ, РУДН ребята разрабатывают проект благоустройства пришкольной территории.
По словам директора школы Ольги Родиной, в их ландшафтной школе Le Paysage детям прививают не только ландшафтные знания, но и развивают экологическое мышление и творческое начало. Мастер-классы ведет мэтр садово-паркового искусства, автор концепции ландшафтного парка ВДНХ Мишель Пена. На одном из своих занятий, он показал школьникам, как можно работать с бумагой. Неожиданно смяв кусок бумаги, он продемонстрировал удивленным детям пластичный материал для работы.
Российско-французская ландшафтная детская школа Le Paysage не только знакомит российских школьников с профессией ландшафтного дизайнера и архитектора, но и формирует пространственное мышление и умение организовать окружающую среду.
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