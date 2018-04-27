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Ученики школы № 116 г. Челябинска берут пример с пионеров
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Ученики школы № 116 г. Челябинска берут пример с пионеров 

Хорошие новости 30 минут назад
Фото: Хорошие новости
Школа №116 в Чурилово взяла за правило собирать макулатуру. «Прямо как мы, когда были пионерами», — шутит учитель Ольга Колмыкова. Ученики копят исписанные тетради, газеты, листы, альбомы и ставшие ненужными книги, чтобы потом сдать их на переработку. Активное использование вторсырья вернулось в современную жизнь на волне тренда устойчивого развития, энергосбережения и глобального обсуждения вопросов экологии.
— Приятно, что сегодня в этих дискуссиях участвуют не только взрослые, но и малыши, ведь именно им предстоит строить будущее. Говорить о сложном на простом языке нам также помогает проект «ПроЭнергию», где школа — одна из площадок для реализации, казалось бы нестандартной, но такой актуальной для подрастающего поколения программы, — продолжает педагог.
Помимо сбора макулатуры, ученики пробуют разные интерактивные формы обучения. Не так давно юные борцы за энергоэффективность даже придумали своих сказочных героев, которые борются с человеческой небрежностью и расточительностью. Авторов лучших работ наградили энергетики «Фортум».
Впереди окончание учебного года и самое масштабное мероприятие — встреча самых активных участников «ПроЭнергию», где они презентуют собственные разработки по энергосбережению.
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