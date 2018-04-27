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За надымскую школу, где собака напала на ребенка, взялась прокуратура
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За надымскую школу, где собака напала на ребенка, взялась прокуратура 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Надымская городская прокуратура проверяет случай нападения собак на девочку во дворе школы.
Напомним, 25 апреля в одной из социальных сетей был размещен видеоролик с инцидентом. Очевидцы сообщают, что животное оказалось на территории школы, где решило «поиграть» с маленькой девочкой. Собака повисла на девочке, та пыталась оторвать от себя животное. Это у неё получилось не сразу. Девочке удалось убежать.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение обязано обеспечить безопасные условия обучения учащихся. Поэтому и ответственность за жизнь и здоровье детей несет именно учебное заведение. Исполнение обязанности осуществляется, в том числе путем установления системы видеонаблюдения, оказания охранных услуг, ограничения свободного доступа на территорию учреждения, принятия своевременных мер, направленных на пресечение фактов угрозы жизни и здоровья учеников.
Наличие на территории школы безнадзорных животных, а также сам факт нападения на несовершеннолетнюю свидетельствует о несоблюдении организацией предусмотренных требований.
Интересно, что этот случай неединичный в городе. Проверка также показала, что нападению безнадзорных собак на территории другой школы подвергся ученик в мае прошлого года.
В связи с выявленными нарушениями законодательства об образовании надымская городская прокуратура вынесла представление начальнику департамента образования администрации Надымского района. Результаты рассмотрения находятся на особом контроле прокуратуры автономного округа.
Информацию о произошедшем нападении передали в службу по отлову безнадзорных животных для принятия мер к отлову собак.
Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности девочки для решения вопроса о взыскании в судебном порядке компенсации причиненного морального вреда, — сообщает прокуратура ЯНАО.
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