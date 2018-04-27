За надымскую школу, где собака напала на ребенка, взялась прокуратура

Надымская городская прокуратура проверяет случай нападения собак на девочку во дворе школы.

Напомним, 25 апреля в одной из социальных сетей был размещен видеоролик с инцидентом. Очевидцы сообщают, что животное оказалось на территории школы, где решило «поиграть» с маленькой девочкой. Собака повисла на девочке, та пыталась оторвать от себя животное. Это у неё получилось не сразу. Девочке удалось убежать.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение обязано обеспечить безопасные условия обучения учащихся. Поэтому и ответственность за жизнь и здоровье детей несет именно учебное заведение. Исполнение обязанности осуществляется, в том числе путем установления системы видеонаблюдения, оказания охранных услуг, ограничения свободного доступа на территорию учреждения, принятия своевременных мер, направленных на пресечение фактов угрозы жизни и здоровья учеников.

Наличие на территории школы безнадзорных животных, а также сам факт нападения на несовершеннолетнюю свидетельствует о несоблюдении организацией предусмотренных требований.

Интересно, что этот случай неединичный в городе. Проверка также показала, что нападению безнадзорных собак на территории другой школы подвергся ученик в мае прошлого года.

В связи с выявленными нарушениями законодательства об образовании надымская городская прокуратура вынесла представление начальнику департамента образования администрации Надымского района. Результаты рассмотрения находятся на особом контроле прокуратуры автономного округа.

Информацию о произошедшем нападении передали в службу по отлову безнадзорных животных для принятия мер к отлову собак.