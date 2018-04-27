На безопасность школ Башкирии потрачено 300 млн, а надо миллиард — эксперт

Около 70% школ Башкирии оснащены соответствующей современным требованиям системой безопасности. Но из-за отсутствия техобслуживания, она зачастую приходит в негодность, об этом сообщил сотрудник Минобразования республики Ильнур Карамов 26 апреля на круглом, посвященном общественной безопасности.

По его словам, из-за нехватки средств, обслуживающая организация не имеет возможности поддерживать систему в рабочем состоянии. А последующий ремонт требует еще больше средств.

«В прошлом году на оснащение системы безопасности выделено 300 миллионов рублей, — сказал Ильнур Карамов, — а нужно около миллиада рублей».

Присутствующие на мероприятии также высказались также о компетентности предприятий, которым доверяют охрану школ.

«Кому отдаётся предпочтение в тендерах? Тому, кто уронит цены. В итоге получилось, что в одной из школ за безопасность детей отвечает предприятие, образованное всего лишь в ноябре 2017 года. Где профессионалы в данной области?», — высказался эксперт Общественной палаты , заместитель председателя Союза предприятий и организаций негосударственной сферы безопасности РБ Юрий Мальцев

Директор одного из охранных агентств Рустэм Абдрашитов добавил, что по итогам подобных конкурсов получается, что час работы охранника стоит всего лишь 90 рублей. «Из этой суммы, как руководитель, я должен вычесть 6% налога, выделить на зарплату, заплатить НДФЛ, запланировать отпускные. Но сейчас ситуация ещё хуже: час работы стоит примерно 55 рублей. Попробуйте на них нанять крепкого здорового молодого человека. На такую зарплату идут одни пенсионеры. О какой безопасности детей мы тогда говорим?».