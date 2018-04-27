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Правительство Ленобласть начинает конкурс для студентов
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Правительство Ленобласть начинает конкурс для студентов 

Ivyborg.ru 25 минут назад
Ты студент и хочешь работать в Администрации Ленинградской области, тогда присылай резюме на конкурс на право включения в кадровый резерв для замещения типовой должности специалиста первой категории.
В конкурсе могут принять участие студенты очной формы обучения и получающие в 2018 году высшее образование по ряду специальностей в областях: инженерное дело, наука, образование, сельское хозяйство, здравоохранение.
Претендентам предстоит тестирование на знание законодательства России и Ленинградской области, русского языка, истории Ленинградской области. Кандидат также должен написать реферат на тему «Почему я хочу стать государственным гражданским служащим Ленинградской области».
Получить подробную информацию о конкурсе можно по телефонам в администрации Ленинградской области: 710-78-35, 611-46-68, 611-46-66. Сдать документы для участия в конкурсе можно по рабочим дням с 13.00 до 16.00.
Записаться на прием для подачи документов можно по телефонам 710-78-35, 611-46-68, 611-46-66 накануне визита (за день) до 17.00 часов (в пятницу (на понедельник) — до 16.00 часов), либо самостоятельно с помощью «Электронное резюме» (доступно после регистрации в личном кабинете).
Предполагаемая дата проведения конкурса — май 2018 года.
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