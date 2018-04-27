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В Волжском школьники показали знания в криптографии и криминалистике
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В Волжском школьники показали знания в криптографии и криминалистике 

АиФ Волгоград 47 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Соревнования по кибербезопасности среди школьников впервые прошли в Волгоградской области в Волжском.
Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии города, в мероприятии приняло участие 11 команд, состоящих из старшеклассников. Школьникам необходимо было решить около 40 задач из различных отраслей информационной безопасности, включая криптографию, программирование и даже криминалистику. Жюри в онлайн-режиме проверяло скорость и правильность выполнения заданий. Соревнования длились четыре часа. Их цель заключалась в том, чтобы повысить уровень теоретических знаний школьников и их практических навыков в области информационной безопасности.
Победителем соревнований стала команда из школы №17. Призерами стали участники из школ № 30 имени Медведева и №6.
Отметим, что к соревнованиям школьники готовились на базе ВолГУ, который выступил их организатором при поддержке мэрии. В новом учебном году вуз продолжит средне-профессиональное образование детей по информационной безопасности на базе девятых классов.
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