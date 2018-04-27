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Когда в Ростове пройдёт фестиваль семейного образования?
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Когда в Ростове пройдёт фестиваль семейного образования? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Прошлым летом вы писали про первый на Дону фестиваль семейного обучения. А в этом году планируется подобное мероприятие?
Отвечает организатор фестиваля Ирина Козинченко:
«В 2018 году мы снова приглашаем родителей и специалистов, неравнодушных к теме современного образования, обсудить связанные с ним насущные вопросы.
В воскресенье, 29 апреля, в Публичной библиотеке на Пушкинской с 11 до 16 часов пройдёт второй фестиваль «Учение как приключение». Педагоги и психологи поделятся с мамами и папами приёмами эффективного обучения.
С каждым годом в Ростове всё больше семей ищут способы увлечь детей учёбой, думают, как сделать обязаловку интересным занятием, поэтому поднимем и актуальный сегодня вопрос о семейном обучении.
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