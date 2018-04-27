Когда в Ростове пройдёт фестиваль семейного образования?

Прошлым летом вы писали про первый на Дону фестиваль семейного обучения. А в этом году планируется подобное мероприятие?

Отвечает организатор фестиваля Ирина Козинченко:

«В 2018 году мы снова приглашаем родителей и специалистов, неравнодушных к теме современного образования, обсудить связанные с ним насущные вопросы.

В воскресенье, 29 апреля, в Публичной библиотеке на Пушкинской с 11 до 16 часов пройдёт второй фестиваль «Учение как приключение». Педагоги и психологи поделятся с мамами и папами приёмами эффективного обучения.

С каждым годом в Ростове всё больше семей ищут способы увлечь детей учёбой, думают, как сделать обязаловку интересным занятием, поэтому поднимем и актуальный сегодня вопрос о семейном обучении.