Рекламу услуг по написанию дипломных работ запретят. И как вам?

Член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова поддержала идею запрета рекламы услуг по написанию аттестационных работ. По ее мнению, предоставление этих услуг противоречит законодательству в сфере образования, и их реклама тоже недопустима.

Юрий Чехович, исполнительный директор ЗАО «Антиплагиат»:

— Предложение запретить рекламу услуг по написанию дипломов на заказ обсуждается еще с конца прошлого года. И я поддерживаю эту инициативу. Конечно, вряд ли эта мера вызовет революцию и все сразу перестанут рекламировать эти услуги. Скорее всего, найдутся другие лазейки в законе. Но я очень рад, что власти наконец-то серьезно занялись этой проблемой. Правда, решать ее нужно комплексно, одним лишь введением штрафов ситуацию исправить невозможно. Но запрет на подобную рекламу — это маленький шаг к решению проблемы. Законодательно наказывать нужно и тех, кто рекламу создает, и тех, кто ее размещает. А нерадивых студентов пусть наказывают в учебном заведении, в котором они хотят использовать купленные работы.

Юрий Фогельсон, доктор юридических наук, профессор:

— Я категорически против того, чтобы дипломные и курсовые работы писали на заказ. То, что эти услуги предлагаются и пользуются спросом, говорит об обесценивании высшего образования в нашей стра не. К счастью, в моей преподавательской практике случаи, когда студент приносил чужой диплом или курсовую работу, очень редки. Я преподаю в магистратуре, а туда приходят учиться взрослые люди, которые хотят получить не «бумажку», а полезные знания и навыки. Иногда бывает, что приносят списанные откудато домашние работы. Но это достаточно просто проверяется через систему «Антиплагиат». Я не говорю о том, что использовать чужие мысли недопустимо: цитирование текстов документов и трудов других авторов — это обычная практика. Но необходимо ссылаться на источник, иначе это будет нарушением авторских прав.

Андрей Гвоздилин, студент, репетитор:

— Это вредная инициатива. Обычно написание работ заказывают те, кто не может самостоятельно разобраться в предмете. А если у студента будет на руках готовая работа, то у него будет шанс разобраться в ней и понять, как она была писана. Если запретить рекламу, то эти люди не будут знать, куда обращаться за помощью, и потеряют возможность хотя бы что-то понять. Опасения, что из-за этого студенты не будут разбираться в предмете, беспочвенны — для успешной защиты необходимо изучить работу.