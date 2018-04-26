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Воронежские студенты соревновались в знании юриспруденции
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Воронежские студенты соревновались в знании юриспруденции 

Вести Воронеж 36 минут назад
Фото: Вести Воронеж
В финал конкурса «Гестор вышли пять человек.
Воронежские студенты сегодня соревновались в знании юриспруденции. В финал конкурса „Гестор“, который организуют профессиональные адвокаты, вышли пять человек. Им предложили изучить реальное уголовное дело, выстроить линию защиты и обвинения, а затем показать себя в публичном выступлении. В этом году конкурс прошел при поддержке Воронежской городской думы. — Это движение надо развивать, также как движение выявление лучшего по специальности, по каждой другой специальности, в то же время хотелось бы видеть такие конкурсы по разным вузам, которых большое множество в нашем городе, и надеюсь, это не последний конкурс лучшего по специальности, — отметил депутат Воронежской городской думы Олег Захаров.
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