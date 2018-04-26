Глава региона: «Переход самарских школ на пятидневку требует глубокой проработки»

Глава региона отметил, что вопрос с обеспечением медицинскими кадрами необходимо решать в Тольятти , в Сызрани , в других городах. И такие меры уже разрабатываются.

"Там есть над чем работать и с точки зрения цифровизации, и развития методики «бережливой поликлиники», создания условий пешей доступности предоставления медицинских услуг, — перечислил Дмитрий Азаров . — И, конечно же, все это для достижения главной задачи, поставленной президентом, чтобы наша страна вошла в так называемый клуб стран, где возраст средний 80+. Здесь сфера здравоохранения играет решающую роль".

Что касается перехода школ на пятидневку, то этот вопрос, по мнению главы региона, требует очень серьезной проработки.

"Речь не идет о том, чтобы не учиться в субботу, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы разрабатываем такой механизм, чтобы по субботам дети могли бы получать, в том числе, дистанционное образование".

По словам главы региона, сейчас не существует методического и методологического обоснования такого образовательного процесса. Это касается и оплаты труда педагогов.

"Мы введем пятидневку, а учителя потеряют в зарплате. Здесь комплекс вопросов, — отметил глава региона. — Но я считаю, что эта давняя мечта, существующая еще с советских времен, может быть реализована с применением современных технологий. Для этого министерству образования региона поставлена четкая задача — найти все возможности для реализации намеченного".