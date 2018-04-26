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Путин подписал указ о праздновании 100-летия Татарстана
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Путин подписал указ о праздновании 100-летия Татарстана 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ «О праздновании 100-летия образования Республики Татарстан» в 2020 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2020 году 100-летия образования Республики Татарстан", — отмечается в указе главы государства.
В Татарстане сейчас уже началась подготовка к праздничной дате. План мероприятий по подготовке к 100-летию со дня образования республики утвержден правительством Татарстана в 2016 году.
"Работа по подготовке уже ведется, отрадно, что она поддержана на федеральном уровне", — сказали ТАСС в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова.
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