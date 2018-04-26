Путин подписал указ о праздновании 100-летия Татарстана

КАЗАНЬ , 26 апреля. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин подписал указ «О праздновании 100-летия образования Республики Татарстан» в 2020 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Татарстане сейчас уже началась подготовка к праздничной дате. План мероприятий по подготовке к 100-летию со дня образования республики утвержден правительством Татарстана в 2016 году.