Путин подписал указ о праздновании 100-летия Татарстана 

КАЗАНЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ «О праздновании 100-летия образования Республики Татарстан» в 2020 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2020 году 100-летия образования Республики Татарстан", — отмечается в указе главы государства.
В Татарстане сейчас уже началась подготовка к праздничной дате. План мероприятий по подготовке к 100-летию со дня образования республики утвержден правительством Татарстана в 2016 году.
"Работа по подготовке уже ведется, отрадно, что она поддержана на федеральном уровне", — сказали ТАСС в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова.