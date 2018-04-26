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Эксперт: качество диссертаций падает, несмотря на ужесточение требований
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Эксперт: качество диссертаций падает, несмотря на ужесточение требований 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Качество диссертаций в России упало в сравнении с советским периодом, даже ужесточающиеся требования Высшей аттестационной комиссии не улучшают ситуацию, считает доктор экономических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Людмила Дуканич.
Ранее на XI съезде Российского союза ректоров Путин раскритиковал аспирантскую деятельность российских вузов, поскольку лишь 14% аспирантов выходят на защиту своих работ вовремя. Он отметил, что в России и кандидатских, и докторских защищается много, но их научное значение вызывает вопросы.
"Конечно, институт аспирантуры в современном звучании во многом носит формальный характер. Не во всех вузах ведутся занятия, которые способствуют повышению подготовки для сдачи кандидатских минимумов. Несмотря на то, что требования Высшей аттестационной комиссии постоянно ужесточаются, качество диссертаций, даже по сравнению с советским периодом, конечно, упало. Поэтому претензии Путина абсолютно, на мой взгляд, справедливы", — заявила РИА Новости Дуканич.
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