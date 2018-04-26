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Ученики школы №281 стали героями программы «Секрет высоких достижений»
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Ученики школы №281 стали героями программы «Секрет высоких достижений» 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Ученики школы № 281 приняли участие в съемках передачи «Секрет высоких достижений». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«Детям нашей школы выдалась уникальная возможность поучаствовать в съемках передачи «Секрет высоких достижений» на канале MOSOBR.TV. Героем передачи был Алексей Владимирович Жук. Учащиеся школы 281 задавали вопросы величайшему советскому гандболисту, которые их интересовали, а ответы Алексея Владимировича научили ребят многим не только спортивным, но и житейским хитростям», — говорится в сообщении.
По словам педагогов, дети получили огромный заряд энергии от общения с известным гандболистом. (то)
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