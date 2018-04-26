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Школьник из Соснового Бора стал победителем всероссийской олимпиады
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Школьник из Соснового Бора стал победителем всероссийской олимпиады 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Девятиклассник школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов Соснового Бора Валентин Мекрюков стал победителем Х Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры».
Школьник стал лучшим среди 190 участников, сообщает пресс-служба Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. По итогам испытаний, ученик 9 класса набрал 149 баллов из 150 возможных.
Валентин Мекрюков участвует в олимпиаде уже в четвёртый раз. В прошлом году он занял второе место, а в этом году улучшил свой результат.
Ранее стало известно, что школьник из Выборга стал победителем всероссийской олимпиады по русскому языку.
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