Школьник из Соснового Бора стал победителем всероссийской олимпиады

Девятиклассник школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов Соснового Бора Валентин Мекрюков стал победителем Х Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры».

Школьник стал лучшим среди 190 участников, сообщает пресс-служба Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. По итогам испытаний, ученик 9 класса набрал 149 баллов из 150 возможных.

Валентин Мекрюков участвует в олимпиаде уже в четвёртый раз. В прошлом году он занял второе место, а в этом году улучшил свой результат.