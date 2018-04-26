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Министерство образования ответило на критику Путина аспирантуры
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Министерство образования ответило на критику Путина аспирантуры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министерство образования и науки России сообщило, что поддерживает заявление президента Владимира Путина, который ранее обозначил давно назревшие вопросы по реформированию аспирантуры.
Путин в четверг на XI съезде Российского союза ректоров раскритиковал аспирантскую деятельность российских вузов, поскольку лишь 14% аспирантов выходят на защиту своих работ вовремя. Он отметил, что в России и кандидатских, и докторских защищается много, но их научное значение вызывает вопросы.
"Президентом обозначены назревшие вопросы по реформированию аспирантуры, актуальность которых разделяет и поддерживает министерство. О необходимости тесной привязки процесса обучения в аспирантуре к выходу на защиту ранее неоднократно высказывалась министр образования и науки России Ольга Васильева", — сообщили в пресс-службе министерства
"Предложения сделать обязательной защиту диссертаций для аспирантов и рассмотреть вопрос о возможном увеличении срока обучения, в частности, озвучивался министром летом 2017 года на совместном заседании совета Российского союза ректоров и президиума Российской академии наук", — добавили в пресс-службе.
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