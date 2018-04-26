Десятиклассники школы №1245 рассказали ученикам начальной школы о первой помощи

Десятиклассники школы №1245 провели в начальной школе занятие по теме «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» в среду, 25 апреля.

Ученики 10 «А» продемонстрировали малышам знания, которые раньше получали на уроках Основ безопасности жизнедеятельности. Старшеклассники показали, как правильно оказывать первую помощь и как остановить кровотечение.

Малыши из начальной школы узнали о том, как наложить повязку и как сделать ее из подручных средств.