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Десятиклассники школы №1245 рассказали ученикам начальной школы о первой помощи
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Десятиклассники школы №1245 рассказали ученикам начальной школы о первой помощи 

Управа района Чертаново Южное города Москвы 1 час назад
Фото: Чертаново Южное
Десятиклассники школы №1245 провели в начальной школе занятие по теме «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» в среду, 25 апреля.
Ученики 10 «А» продемонстрировали малышам знания, которые раньше получали на уроках Основ безопасности жизнедеятельности. Старшеклассники показали, как правильно оказывать первую помощь и как остановить кровотечение.
Малыши из начальной школы узнали о том, как наложить повязку и как сделать ее из подручных средств.
Вместе с десятиклассниками урок провела учительница ОБЖ Светлана Григорьева. Она помогла разобраться, как оказывать первую помощь при закрытых переломах.
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