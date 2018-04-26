Ректор МГТУ им. Баумана: в РФ необходимо создать систему непрерывного обучения инженеров

"Мы должны обеспечить непрерывное обучение инженеров в течение всей жизни, и это, безусловно, задача для университетов в первую очередь. И мы можем и должны создать национальную систему непрерывной опережающей переподготовки инженеров", — заявил Александров.

Он отметил, что для современного инженера важно создать условия для обучения в течение всей жизни. «Здесь мы должны использовать распределенные сетевые методы, использовать удаленный доступ, онлайн-курсы. У нас возможности такие есть, мы должны построить стройную систему», — пояснил ректор.