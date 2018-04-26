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Ректор МГТУ им. Баумана: в РФ необходимо создать систему непрерывного обучения инженеров
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Ректор МГТУ им. Баумана: в РФ необходимо создать систему непрерывного обучения инженеров 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Национальная система непрерывной опережающей переподготовки инженеров должна быть создана в России. Такое мнение высказал в своем выступлении на XI Съезде Российского Союза ректоров, проходящего в четверг в Санкт-Петербурге, ректор Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолий Александров.
"Мы должны обеспечить непрерывное обучение инженеров в течение всей жизни, и это, безусловно, задача для университетов в первую очередь. И мы можем и должны создать национальную систему непрерывной опережающей переподготовки инженеров", — заявил Александров.
Он отметил, что для современного инженера важно создать условия для обучения в течение всей жизни. «Здесь мы должны использовать распределенные сетевые методы, использовать удаленный доступ, онлайн-курсы. У нас возможности такие есть, мы должны построить стройную систему», — пояснил ректор.
XI Съезд Российского Союза ректоров проходит в Санкт-Петербурге. Впервые мероприятие состоялось за пределами Москвы, на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
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