Учителя экошколы прослушали лекцию о профилактике инфекционных заболеваний

В школе №446 Соколиной горы состоялось информационно-профилактическое мероприятие «Здоровая столица».

Для учителей школы его провели Научно-исследовательского института здравоохранения и медицинского менеджмента в соответствии с инициативой московского депздрава. Сотрудники школы прослушали лекцию о методах, позволяющих снизить риск развития инфарктов, инсультов, инфекционных заболеваний. Сотрудники столичных поликлиник организовал обзор методов диагностики и лечения, предложили обсудить специфическую инфекционную картину в городе. На память участникам мероприятия остались раздаточные материалы.

Проект «Здоровая столица» реализуется с 2016 года, его цель — профилактика заболеваний, повышение мотивации к укреплению здоровья.