Ещё
Учителя экошколы прослушали лекцию о профилактике инфекционных заболеваний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях

Учителя экошколы прослушали лекцию о профилактике инфекционных заболеваний 

Управа района Соколиная гора 29 минут назад
В школе №446 Соколиной горы состоялось информационно-профилактическое мероприятие «Здоровая столица».
Для учителей школы его провели Научно-исследовательского института здравоохранения и медицинского менеджмента в соответствии с инициативой московского депздрава. Сотрудники школы прослушали лекцию о методах, позволяющих снизить риск развития инфарктов, инсультов, инфекционных заболеваний. Сотрудники столичных поликлиник организовал обзор методов диагностики и лечения, предложили обсудить специфическую инфекционную картину в городе. На память участникам мероприятия остались раздаточные материалы.
Проект «Здоровая столица» реализуется с 2016 года, его цель — профилактика заболеваний, повышение мотивации к укреплению здоровья.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
Управа района Соколиная гора: последние новости
Укладку более 3,6 тысяч кв.м асфальта проведут во дворе школы № 1947 Ученики экошколы Соколиной горы участвовали в городском ориентировании В школе Соколиной горы прошла Неделя финансовой грамотности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом283
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»49
Макаревич снова оскорбил россиян1120
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…490
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол203
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение