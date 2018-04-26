Ещё
Учитель физкультуры из Бибирева стал участником Московского международного салона образования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях

Учитель физкультуры из Бибирева стал участником Московского международного салона образования 

Управа района Бибирево 48 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Учитель физкультуры «Школы Глория» Максим Елисеев в минувшую пятницу принял участие в Московском международном салоне образования — 2018, где сразился в баттле «Учитель физкультуры VS детский фитнес-тренер».
— Развитие физической культуры современных детей зачастую концентрируется на двух противоположных полюсах: физическая культура в школе и занятия фитнесом в негосударственных фитнес-клубах. Почему дети с удовольствием ходят на фитнес и не всегда с охотой идут на физкультуру? Как сделать так, чтобы школьная физкультура была привлекательной? Что нужно учителю взять из опыта работы фитнес-тренера? В ходе спора с фитнес-тренера мы искали ответы на эти и другие вопросы, — рассказал Максим Елисеев.
Отметим, что по баттл завершился победой учителя физкультуры. (вт)
Управа района Бибирево: последние новости
Школьники из Бибирева прошли испытания «Школы безопасности» «Школа Глория» приняла участие в акции «Мы дежурим по апрелю» Школьники из Бибирева стали активными участниками второго общегородского субботника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом280
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол202
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»47
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…488
Макаревич снова оскорбил россиян1111
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение