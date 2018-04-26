Учитель физкультуры из Бибирева стал участником Московского международного салона образования

Учитель физкультуры «Школы Глория» Максим Елисеев в минувшую пятницу принял участие в Московском международном салоне образования — 2018, где сразился в баттле «Учитель физкультуры VS детский фитнес-тренер».

— Развитие физической культуры современных детей зачастую концентрируется на двух противоположных полюсах: физическая культура в школе и занятия фитнесом в негосударственных фитнес-клубах. Почему дети с удовольствием ходят на фитнес и не всегда с охотой идут на физкультуру? Как сделать так, чтобы школьная физкультура была привлекательной? Что нужно учителю взять из опыта работы фитнес-тренера? В ходе спора с фитнес-тренера мы искали ответы на эти и другие вопросы, — рассказал Максим Елисеев.

Отметим, что по баттл завершился победой учителя физкультуры. (вт)