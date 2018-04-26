Школьники из Южнопортового посетили дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском

Ученики 4 «Б» класса школы № 1274 имени Владимира Маяковского 4 апреля посетили дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Ребята увидели и царский трон, и золоченых львов возле него, и царскую кровать, и даже царскую мыльню, то есть баню. А еще наши школьники узнали много интересного о жизни царского двора того времени. А после экскурсии по залам дворца ребят ожидало красочное представление, где они, словно бояре, присутствовали на царском приеме. Некоторым даже повезло перевоплотиться в царских дочерей и солдат-стрельцов, — сообщили в администрации.

Напомним, что школа расположена по адресу улица Крутицкий Вал, дом 5. (ео)