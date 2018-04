Какие языки изучают в Кургане? Выбираем языковую школу и узнаем цены

Плюсы от изучения иностранных языков самые разные: тренировка памяти, новые знакомства, возможность расширения сферы деятельности, поиск новой работы, а также путешествовать станет намного проще. Подыскиваете языковую школу в Кургане? Готовитесь к ЕГЭ? Не знаете, куда пристроить ребенка? Тогда эта статья для вас.

Вы еще не учите языки? Тогда мы идем к вам!

Немного лирики

Сегодня в Кургане предлагают выучить следующие языки: английский, испанский, итальянский, французский, немецкий, турецкий, японский и китайский. Вы просто можете придти, выбрать нужный язык и удобное время. Все что нужно — это тетрадь, ручка и заинтересованная голова на плечах. Другой вопрос — время. Тут уже зависит от ваших целей и предпочтений. Управляем своими делами, выделяем время, обучаемся.

Помните, на кону ваш билет в лучшую жизнь.

Как проходит обучение?

На сегодняшний день в Кургане насчитывается 23 организации. У жителей Кетово и Лесниково такая возможность тоже есть. Как правило, набираются мини-группы от 4 до 10 человек, занимаются 2-3 раза в неделю. Боитесь, что не будете преуспевать? Не проблема! Во многих заведениях вам предложат мини-тест, который определит ваш уровень языка, так что группы набираются в зависимости от знаний. Обучение идет 2 академических часа (80 минут).

Выбор языковой школы и стоимость обучения

Для жителей заозерного есть школа иностранных языков Ok и языковая школа «Шанс». У жителей центра города выбор чуть больше. Кроме «Шанса» и школы иностранных языков Ok есть также языковой центр Британия, языковая школа Полиглот, и языковой центр Hello. Цены на месяц варьируются от 2000 до 2600 за месяц или от 300 до 450 рублей за час. Для Кургана цены вполне приемлимые.

Также можно найти репетитора, для обучения или подготовки к ЕГЭ. Обучение с репетитором происходит индивидуально, но, как правило, немного дороже. Будьте внимательны, где-то пособия и учебники докупаются отдельно.

На последок отмечу, что начать заниматься языками никогда не поздно!

Иностранный язык — это дверь, которая откроет вам массу возможностей. Good luck!