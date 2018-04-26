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Школьники из Щукина отличились на турслете
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Школьники из Щукина отличились на турслете 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
На первенстве по туризму среди образовательных команд ученики школы № 1210 района Щукино (учебный корпус на Живописной) стали победителями и призерами.
— Соревнования проходили 21 и 22 апреля на базе ДОЛ «Дружба» Пушкинского района Московской области. Школу № 1210 представляли три команды, — отметили в администрации учебного заведения.
По итогам всех испытаний сборная четвертых классов «Поколение будущего — 3» заняла третье место, команда 6В класса «Поколение будущего-2» — первое место, у сборной седьмых и девятых классов «Поколение будущего» — также «золото» соревнований. (ск)
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