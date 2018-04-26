Школьники из Щукина отличились на турслете

На первенстве по туризму среди образовательных команд ученики школы № 1210 района Щукино (учебный корпус на Живописной) стали победителями и призерами.

— Соревнования проходили 21 и 22 апреля на базе ДОЛ «Дружба» Пушкинского района Московской области . Школу № 1210 представляли три команды, — отметили в администрации учебного заведения.

По итогам всех испытаний сборная четвертых классов «Поколение будущего — 3» заняла третье место, команда 6В класса «Поколение будущего-2» — первое место, у сборной седьмых и девятых классов «Поколение будущего» — также «золото» соревнований. (ск)