Лучшие школьники Костромской области учатся в лицее №34 и гимназии №28

Стали известны имена лучших школьников области, узнал KOSTROMA.TODAY. Подведены итоги конкурса «Ученик года — 2018».

В номинации «Лучший выпускник основной школы» лучшим стал 9-классник из гимназии №28 города Костромы Антон Ивашенко. Лучшим учеником в номинации «Лучший выпускник средней школы» признали 11-классника из лицея №34 Никиту Гольцова.

Перед тем, как попасть на областной этап конкурса, юношам нужно было сразиться за победу на уровне города.

По информации пресс-службы городской администрации, в отборочном этапе участники представили авторские видеоролики на тему: «Где родился, там и пригодился», презентовали себя жюри и поучаствовали в конкурсе красноречия.