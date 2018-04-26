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Преподаватели детской музыкальной школы на Гончарова выступили на окружном концерте
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Преподаватели детской музыкальной школы на Гончарова выступили на окружном концерте 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Окружной концерт преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств северо-востока столицы состоялся на минувшей неделе в Центральном доме работников искусств. Участие в мероприятии приняли преподаватели детской музыкальной школы № 66, расположенной на улице Гончарова.
— В концерте принимали участие лауреаты международных конкурсов и преподаватели ДМШ и ДШИ СВАО города Москвы. Школу № 66 представляли преподаватели по фортепиано и концертмейстеры Елена Волгина и Мариам Абраамян. В их исполнении прозвучали произведения Метнера и Бернстайна, — сообщили в администрации школы.
Отмечается, что концерт был посвящен 100-летию со дня рождения народной артистки СССР Зары Долухановой. (то)
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