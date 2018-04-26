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Школьники из Братеева поучаствовали в акции «Миллион деревьев»
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Школьники из Братеева поучаствовали в акции «Миллион деревьев» 

Управа района Братеево города Москвы 43 минуты назад
Фото: Братеево
Учащиеся школы №1998 приняли участие в городской акции «Миллион деревьев» в среду, 25 апреля.
Как сообщается на сайте образовательного учреждения, участие в озеленении территории школы приняли все — от мала до велика. Благоустраивать территорию к лету понравилось и старшеклассникам, и первоклассникам.
«Мы оставили частичку своего труда в этой школе, испытываем чувство гордости. Мы хотим, чтобы эти деревья радовали долго следующие поколения учеников», — сообщается на сайте школы №1998 «Лукоморье».
Напомним, крупнейшей программе озеленения в городе в этом году пять лет. Ожидается, что весной этого года во дворах и на территориях объектов социальной сферы высадят около 4,5 тысяч деревьев и более 100 тысяч кустарников.
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