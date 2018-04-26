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Совет ректоров предложил регионам создать научно-образовательные консорциумы
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Совет ректоров предложил регионам создать научно-образовательные консорциумы 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Научно-образовательные консорциумы для развития регионов предложил создать президент Российского совета ректоров, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Об этом он заявил в четверг на XI съезде Российского Союза ректоров в Петербурге.
"У нас 30-40 ведущих вузов, конечно, должно быть больше — в масштабах страны необходимо сделать хотя бы 150. Но как поднять региональные вузы? У Российского союза ректоров есть предложение — создавать научно-образовательные консорциумы или кластеры", — сказал Садовничий.
По его словам, в основе кластера должно быть обязательство регионального вуза по развитию актуальной для региона темы или отрасли. «Ресурсом может стать регион, который в этом заинтересован, инвестиции промышленности и бизнес-инфраструктура — бизнес-инкубаторы и другие центры, которые порой используются не очень эффективно», — отметил глава МГУ.
По мнению Садовничего, система позволить объединить молодых ученых, аспирантов и другую талантливую молодежь, создать для них условия для самореализации в регионе. Кроме того, консорциумы должны стать частью системы профориентации. «Это программа регионов, но мы предлагаем свои интеллектуальные ресурсы и готовы работать на укрепление единства нашей страны», — заключил ректор МГУ.
По его мнению, эта программа будет работать на создание единого образовательного пространства и развитие регионов.
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