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Интерактивный урок о воздухе прошел в детском саду «Аист»
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Интерактивный урок о воздухе прошел в детском саду «Аист» 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Школа №2122
Научно-просветительский урок «Воздух — богатство нашей планеты» прошел 24 апреля в дошкольном отделении «Аист» образовательного комплекса «Школа №2122».
Как сообщили на официальном сайте учреждения, интерактивное занятие провели среди воспитанников старших групп. Детям рассказали о том, что такое воздух и организовали для них импровизированные лаборатории. Ребятам поведали о таком нетрадиционном виде творчества, как кляксография. При помощи коктейльных соломок и воздуха ребята распределили капли краски по альбомному листу так, что из них получились незаурядные рисунки.
В мероприятии приняли участие более десяти воспитанников.
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