Интерактивный урок о воздухе прошел в детском саду «Аист»

Фото: Школа №2122

Научно-просветительский урок «Воздух — богатство нашей планеты» прошел 24 апреля в дошкольном отделении «Аист» образовательного комплекса «Школа №2122».

Как сообщили на официальном сайте учреждения, интерактивное занятие провели среди воспитанников старших групп. Детям рассказали о том, что такое воздух и организовали для них импровизированные лаборатории. Ребятам поведали о таком нетрадиционном виде творчества, как кляксография. При помощи коктейльных соломок и воздуха ребята распределили капли краски по альбомному листу так, что из них получились незаурядные рисунки.

В мероприятии приняли участие более десяти воспитанников.