Школьники из Войковского приняли участие в военном квесте

К интерактивной экскурсии «Дорогами Победы» присоединились учащиеся школы №90 Войковского. Подробности сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов ребята, получив именные красноармейские книжки, прошли в качестве сводного отряда добровольцев дорогами войны. Участники квеста выполнили множество интересных заданий: соревновались в меткости, освоили приемы рукопашного боя, отвечали на вопросы, — сообщил сотрудник школы.

Закончился квест в зале, посвящённом взятию Берлина. Всем участникам были вручены памятные сувениры. (ео)