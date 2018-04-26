Отчисление из вуза: за что могут отчислить и что делать?

Фото:mk.ru Некоторые студенты покидают университет, едва проучившись один-два курса. Отчисление — вещь нерядовая и весьма неприятная. Чаще всего вуз разрывает отношения из-за неуспеваемости студента. Однако бывают и другие, уважительные причины.

Причины отчисления студентов из университета могут быть разными. Часть из них зафиксирована в приказе Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 года. «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». Согласно распоряжению Минобра, крайняя санкция (отчисление) может быть применена, в частности, за нарушение устава университета и правил проживания в общежитии. Есть и более мягкие санкции: замечание, выговор.

Условия отчисления студента (со ссылкой на министерство образования) прописаны в уставе каждого вуза. Основные причины — неуспеваемость, пропуск занятий, невыход из академического отпуска, непогашенная академическая задолженность. Решение об отчислении подписывается ректором на основании мотивировочного представления декана.

Если студент по итогам промежуточной аттестации (сессии) получил три «неуда» (включая экзамены и зачёты, к которым обучающегося не допустили или он пропустил их без видимых причин), он не допускается к дальнейшей сдаче экзаменов, зачётов и представляется факультетом (институтом, филиалом) к отчислению.

Фото: shoubiz.com.ua Университет обязан учитывать обстоятельства нарушения учебной дисциплины. Он не может отчислить студента во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком (декрета).

К уважительным причинам отчисления также относится уход по собственному желанию, в связи со срочной службой в армии, переводом в другой университет, состоянием здоровья, переезд, семейные обстоятельства.

Восстановление в вузе невозможно, если студент был отчислен до окончания первого курса (ему придётся заново поступать в университет) по неуважительной причине. Решение о восстановлении принимает специальная комиссия.

При отчислении со второго курса (и поздних сроков обучения) восстановление в университете возможно в течение пяти последующих лет. Оно осуществляется по следующей схеме. Нужно написать заявление на имя ректора (с подписью декана), приложить документ об образовании (диплом), академическую справку (справку об обучении) и документальное подтверждение, что студент прервал обучение по уважительной причине.

Учащийся будет восстановлен на тот же курс, с которого ушёл, с сохранением формы обучения. Возможно, однако, что «бюджетник» не сможет вернуться на бесплатное отделение из-за отсутствия свободных мест. В таком случае можно будет восстановиться в другом вузе либо выбрать иную форму обучения (вместо очной — очно-заочную, например).

Восстановление в другом вузе возможно на основе подачи аналогичного набора документов. Решение о приёме студента (в том числе если его отчислили по неуважительной причине) также принимает специальная комиссия. Она же определяет, на какой курс восстановить студента.